LEFT TO DIE ist eine in Florida ansässige Death-Metal-Band, bestehend aus den ehemaligen Death-Mitgliedern Terry Butler (Bass) und Rick Rozz (Gitarre). Terry (auch von Obituary) und Rick haben sich mit den Gruesome-Mitgliedern Matt Harvey (Gitarre, Gesang von Exhumed, etc.) und Gus Rios (Schlagzeug, ex-Malevolent Creation) zusammengetan, um ihr klassisches Album „Leprosy“ in seiner Gesamtheit sowie Songs aus dem Death-Debüt „Scream Bloody Gore“ auf die Bühne zu bringen und damit das Vermächtnis dieser bahnbrechenden Platten lebendig zu halten.