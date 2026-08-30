Nach der restlos ausverkauften ‚Alles-Endet-Tournee '25‘ durch Deutschland spielt die Band nun im Frühjahr die restlichen Teile der Bundesrepublik – mit vielen neuen Songs im Köcher und den alten Narben im Gepäck. Die Instrumente sind noch feucht vom Schweiß des letzten Herbstes, die Nächte noch nicht ganz verdaut.

‚STADION TOUR‘ nennen sie das – halb Ironie, halb Manifest. Denn Stadien brauchen sie keine, nur Räume, in denen es laut genug ist.

Im März 2026 geht es los: zehn Städte, zehn Nächte, zehnmal Herzrasen. Keine Show gleicht der anderen, doch jede fühlt sich an wie Heimkommen.

Im Sommer kreuzen LEFTOVERS dann tatsächlich durch die Stadien, als Opener für DIE TOTEN HOSEN auf deren ‚Trink aus! Wir müssen gehen‘-Tour.

Ihre eigene ‚STADION TOUR‘ setzen LEFTOVERS im Oktober fort, Teil 2 sozusagen. Im Tourbus mit dabei dann schon ihr neues Album, das im September veröffentlich wird. Die erste Single daraus: ‚Absturz‘. Zwischen Selbstbehauptung und Stillstand sagt der Song: ‚Niemand rettet dich, niemand hält dich auf.‘ Das gilt auch für diese furiose Viererbande aus Wien. Also genehmigen sich LEFTOVERS noch einen heißen Herbst. 12 Städte, 12 Nächte in Deutschland und Österreich, 12x Schweiß, Ektase, Euphorie im circle pit - und immer Abriss galore!