Die Klötzlebauer sind mit ihrer LEGO-Ausstellung bei uns in Bad Wimpfen zu Gast. Die Klötzlebauer, ein Zusammenschluss von fast 80 LEGO Fans im Alter von 12 – 72 Jahren aus dem Raum Ulm und Ludwigsburg, präsentieren den Besucherinnen und Besuchern LEGO-Modelle aus den verschiedensten Themenbereichen: Figuren von StarWars(TM), Ninjago, das Mädchenthema „Friends“ sowie viele Eigenbauten und eine Mittelalterliche Stadt mit einem historischen Umzug. Eine Ausstellung alter Original-Modelle aus den 60er- bis 80er-Jahren zeigen die Entwicklung des Spielzeuges LEGO von damals bis heute. Mit dieser Ausstellung beweisen die Klötzlebauer, dass man mit den berühmten LEGOSteinen nicht nur spielen kann. Neben teilweise schon 60 Jahre alten Original-Modellen aus der Anfangs-Zeit von LEGO zeigen sie viele Eigenkreationen, sogenannte MOCs (My own creation), die in oft stunden- und tagelanger Tüftelarbeit entstanden sind. Dabei arbeiten viele von ihnen auch gemeinsam an größeren Projekten, tauschen auf monatlichen Stammtischen in Ulm und Ludwigsburg Ideen und Einzelteile aus. Die so entstandenen Modelle sind teilweise richtige Kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung einen würdigen Platz in Vitrinen und auf Podesten erhalten. Hiermit möchten wir Sie und Ihre ganze Familie ganz herzlich dazu einladen, uns in der Städtischen Galerie zu besuchen und sich die LEGO-Ausstellung anzuschauen. Die Eröffnung findet am 21. Juli 2019 um 11.30 Uhr statt. Im Anschluss daran bieten die Klötzlebauer um 13 und 14 Uhr jeweils 45minütige Workshops zum Thema „Fachwerkhäuser bauen“ an. Die Bau-Aktionen richten sich an Erwachsene und Kinder ab 11 Jahren, unter Anleitung der Eltern können ggf. auch jüngere Kinder teilnehmen. Die Ausstellung kann von 21.07.2019 bis 06.09.2019 von Montag bis Sonntag, 10-12 und von 14-17 Uhr besichtigt werden.