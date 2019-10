Zeitreise durch die größten Hits und Erfolge zu Ehren des schillernden Entertainers

Im November 2019 geht das neue Konzert-Ereignis LEGEND OF POP – A TRIBUTE TO ELTON JOHN auf Premieren-Tour durch Deutschland. Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Preisträger, ein Stern auf dem Walk of Fame, zahlreiche Nummer-1-Hits auf allen Kontinenten dieser Welt – Elton John ist schon jetzt eine Musik-Legende! Stimmgewaltige Sänger und eine unvergleichliche Live-Band nehmen das Publikum zu Ehren des schillernden Entertainers mit auf eine Zeitreise durch seine größten Hits und Erfolge, darunter Songs wie „Candle in the Wind“, „Rocket Man“, „Can You Feel the Love Tonight“, „Don’t Let the Sun Go Down On Me“, „Your Song“ oder „I’m Still Standing“.

„Wir feiern mit diesem Konzert einen der größten Popstars und Entertainer unserer Zeit“, so der Geschäftsführer von BRING IT ON STAGE, Stephan Huber, „Elton John hat große Welt-Hits komponiert und dabei eine faszinierende Vielseitigkeit bewiesen – Die leisen Töne lagen ihm genauso wie mitreißende Up-Tempo-Nummern. Das Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches Konzert, eine überwältigende Show, erstklassige Sänger und eine packende Live-Band freuen“.