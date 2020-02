Legend of Pop - a Tribute to Elton John

Schillernder Entertainer und Musik-Legende! Erlebt die Welt-Hits von Elton John in einem einzigartigen Konzert!Im März 2020 erneut auf großer Deutschland-Tour! Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Preisträger, ein Stern auf dem Walk of Fame, zahlreiche Nummer-1-Hits auf allen Kontinenten dieser Welt – Elton John ist schon jetzt eine Musik-Legende!

Feiert mit uns den Rocketman!

Folgt unseren stimmgewaltigen Sängern und unserer unvergleichlichen Live-Band auf eine Zeitreise durch seine größten Hits und Erfolge, darunter Songs wie "Candle in the Wind“ , "Rocket Man“ , "Can You Feel the Love Tonight“ , "Don’t Let the Sun Go Down On Me“ , "Your Song“ , "Tiny Dancer" , "Crocodile Rock" , "Bennie and the Jets" oder "I’m Still Standing“ und feiert mit uns einen der größten Entertainer unserer Zeit!