Er ist eine Legende, die Geschichte geschrieben und Generationen geprägt hat! Elvis Presley revolutionierte mit seiner einzigartigen Mischung aus verschiedenen Stilen die Musikszene nachhaltig. Sein charismatisches Auftreten, seine markante Stimme und sein unverwechselbarer Look machten ihn zum weltweiten Star. Sein Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, von Ruhm und inneren Konflikten.

Legendary: ELVIS erzählt die ganz persönlichen Stationen in Elvis Presleys Leben. Von den bescheidenen Anfängen bis zu den glanzvollen Tagen in Graceland. Begleitet von einem internationalen Artistik- und Tanzensemble bringt Nils Strassburg, gekürt von Time Warner New York als „Deutschlands bester Elvis-Interpret“, die größten Hits des King of Rock 'n' Roll live zurück auf die Bühne.

Legendary: ELVIS ist mitreißender Rock 'n' Roll und gefühlvoller Gospel, ist Emotion und Leidenschaft. Erleben Sie die zeitlose Magie des Kings live im Friedrichsbau Varieté Stuttgart.