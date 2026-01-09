Legends

Stadthalle Balingen Charlottenstr. 27, 72336 Balingen

Die große Tanzshow des Tanzstudios Attitude.

Über 300 Tänzerinnen und Tänzer des Tanzstudios Attitude bringen mit Leidenschaft, Energie und kreativer Bühnentechnik die Bühne zum Beben.

Freuen Sie sich auf eine mitreißende Show mit legendären Songs, ausdrucksstarken Choreografien, fantasievollen Kostümen und eindrucksvollen Bühneninszenierungen.

Tauchen Sie ein in zwei Stunden voller Tanz, Gesang und Schauspiel in denen die größten musikalischen und tänzerischen Legenden lebendig werden.

Ein unvergesslicher Abend, der begeistert und inspiriert – für die ganze Familie!

Theater & Bühne
