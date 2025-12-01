Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias

Weit über 150 Jahre Bühnenerfahrung und kein bisschen weise, außer hier und da ein paar weiße Strähnen:)) aber immer offen für neue musikalische Abenteuer !!!

In ihrer diesjährigen Minitour widmet sich das routinierte wie kreative Terzett LEHELs ACKER BLÜMLEIN überwiegend Interpretationen der brasilianischer Musik in ihrer rhythmisch und harmonischen Vielfalt.

Mit dabei sind Viviane de Farias, eine der profiliertesten brasilianischen Stimmen Europas, und der weltweit tourende und “Echo” prämierte Drummer Herbert Wachter.