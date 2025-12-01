Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias

Bossa Novas und Sambas

bis

Jazzclub CAVE 61 in der Zigarre Jazzclub Weststraße 28, 74072 Heilbronn

Weit über 150 Jahre Bühnenerfahrung und kein bisschen weise, außer hier und da ein paar weiße Strähnen:)) aber immer offen für neue musikalische Abenteuer !!!

In ihrer diesjährigen Minitour widmet sich das routinierte wie kreative Terzett LEHELs ACKER BLÜMLEIN überwiegend Interpretationen der brasilianischer Musik in ihrer rhythmisch und harmonischen Vielfalt.

Mit dabei sind Viviane de Farias, eine der profiliertesten brasilianischen Stimmen Europas, und der weltweit tourende und “Echo” prämierte Drummer Herbert Wachter.

Info

Jazzclub CAVE 61 in der Zigarre Jazzclub Weststraße 28, 74072 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias - 2025-12-01 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias - 2025-12-01 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias - 2025-12-01 19:30:00 Outlook iCalendar - Lehel’s Acker Blümlein feat. Viviane de Farias - 2025-12-01 19:30:00 ical

Tags