Lehramt Big Band der HMDK Stuttgart (presented by HMDK Stuttgart)

Die Lehramt Big Band der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gastiert unter der Leitung von Eckhard Stromer erstmalig im BIX Jazzclub.

Das Ensemble setzt sich aus Studierenden der Lehramtsstudiengänge sowie des Verbreiterungsfachs Jazz & Pop zusammen und präsentiert ein vielseitiges Programm, das von klassischer Bigband-Literatur – etwa von Count Basie und Thad Jones – über mitreißende Latin- und Funk-Arrangements bis hin zu Eigenkompositionen reicht.

Ein Abend voller Energie, Spielfreude und stilistischer Vielfalt – ein authentisches Statement junger Jazzmusiker*innen aus Stuttgart.

Besetzung: Sebastian Reitberger, Sharon Gnann, Annika Katalina Aßmann, Mirjam Hehr (sax); Fabian Wiese, Simon Geiger, Moritz Metzler, Jacob Baumgärtner (trb); Anna Lena Stephan, Konstanze Kasprik, Jens Hilke, Cristin Leber, Karl Braun, Jonas Litak (trp); Natalie Henning, Benjamin Wahl (b); Benjamin Friesinger, Rebecca Fichtl (p); Fabian Fritschle (dr); Yannik Hofmann, Eda Erkol, Elisa Schott (voc); Eckhard Stromer (Ltg.)