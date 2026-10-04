Lehrerkonzert der Städtische Musikschule

Lehrkräfte der Städtischen Musikschule geben im Rahmen der 40. Sinsheimer Kulturtage ein Konzert in der Kirche des Stifts Sunnisheim.

Dass die Lehrkräfte nicht nur engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch hervorragende Musikerinnen und Musiker sind, erleben Sie in diesem Konzert. Freuen Sie sich auf vielfältige Kammermusikwerke in unterschiedlichsten Besetzungen, vom Schlagzeugtrio über das Klavierduo und das Flötentrio bis hin zum Klavierquartett. Dabei werden nahezu alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente vertreten sein. Platzkarten sind kostenlos bei der Musikschule und Restplatzkarten am Konzerteingang erhältlich.