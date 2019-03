Lehrkräfte der Musikschule Esslingen musizieren in verschiedenen Besetzungen ein vergnügliches Programm. Unter anderem werden Ausschnitte des Musik-Kabarettprogramms "Morgen wird Heute Gestern sein" von und mit Jochen Ferber - Klavier dargeboten. In der nicht alltäglichen Besetzung Akkordeon und Violoncello präsentieren sich Ulrich Schlumberger und Hervè Pungier mit fünf Sätzen der „Siete canciones populares españolas“ des spanischen Komponisten Manuel de Falla. Das „Duo Feliz“ in der Besetzung Querflöte (Elisabeth Deinhard) und Gitarre (Michael Thele) bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus Japan, Südamerika und vom Balkan. Ein Klaviertrio mit Gregor Kissling, Irina Hornung-Feucht und Hervè Pungier rundet mit dem 1. Satz des Trios für Violine, Cello und Klavier in F-Dur, op. 191 von Josef Gabriel Rheinberger das abwechslungsreiche Programm ab.