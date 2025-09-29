Einen Samstag voller Chancen bietet die Lehrstellenbörse ­Neckar-Odenwald-Kreis (NOK) am 11. Oktober 2025 von 10 bis 14 Uhr in der Pattberghalle Mosbach-Neckarelz.

Unter dem Leitspruch »Ich Date meine Ausbildung« bietet die Lehrstellenbörse die perfekte Plattform, um aktiv zu werden. Wenn man die eigenen Bewerbungsunterlagen – bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und den letzten Zeugnissen – einpackt, hat man die Möglichkeit, sie direkt von Profis checken zu lassen. So ist man bestens gerüstet, um bei den anwesenden Unternehmen einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen. Die Lehrstellenbörse bietet Ausbildungsplatzsuchenden die Möglichkeit, direkt Kontakt zu Unternehmensvertretern zu knüpfen und mit ihnen über einen freien Ausbildungsplatz zu sprechen.