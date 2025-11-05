Leibbsle "Alles schäps"

Leibssle - "Alles schäps!“

Comedy trifft Schwab`n`Power

Leibssle weiß, wie's läuft. Und wenn nicht, dann kann er es zumindest haargenau erklären. Denn Leibssle hat beschlossen, vorzudenken. Wer nachdenkt, meint er, kommt zu spät. Da sieht er sich in einer Linie mit vielen Entscheidungsträgern dieser Welt: sie haben oft schon eine Lösung, bevor sie die geringste Ahnung vom Problem haben. Also erklärt uns Leibssle die Welt, bevor es jemand anders tut.