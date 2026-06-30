Leicht sei - Bayerische Chansons

Mit dreistimmigem Gesang und charmantem Mundartfolk, gemischt mit Pop und Jazz, verströmt das Quartett lässige Unbeschwertheit.

Mit einer Prise Poesie obendrauf kann man bei Reiwas in die Farben der Musik abtauchen. All das wird zu einer Art bayerischem Liedermacher-Chanson zwischen Leichtigkeit und Tiefgang. Sie erzählen musikalische Geschichten, die das Leben schreibt und die den Alltag vergessen lassen. Erleben Sie den bayerischen Akustiksound in der romantischen Atmosphäre der Stallscheune.

Reiwas

Josef Steinbacher Akkordeon & Gesang –– Katrin Auer Kontrabass & Gesang –– Simon Harscheidt Gitarre & Gesang –– Leonhard Schwarz Schlagzeug

Konzert #33