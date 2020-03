Leif de Leeuw Band

Der niederländische Gitarrist Leif de Leuew und seine 6-Mann-Band sind die neue Southern Jam Band Sensation in Europa. Mit ihrer Musik setzt die Junge Band die Tradition von Bands wie Little Fiat, Alcan Brothers Band oder Derek & The Dominos fort.

Die Band steht unter der Leitung der erst 25jährigen Gitarristen Leif de Leeuw. Ihre Hauptmerkmale sind Twin Lead Guitars, die atemberaubende Soli spielen, zwei grollende Schlagzeuger und viele improvisiere Jams. ein großen Teil der Musik entsteht auf dr Bühne und ist selbst für die Musiker jedes Mal eine Überraschung. Leif und seine Band haben in den letzten zehn Jahren viele Auszeichnungen wie den "Senat Young Talent Guitar Award", und den "European Blues Award - Best Band" erhalten.

Trotz dieser Blues-Preise ist die Band nicht auf Stile beschränkt. Auch Genres wie Funk, Soul, Roots, Fusion, Country und Rock sind in ihren Shows vertreten. Auf Konzerten wird ein karriereumfassendes Repertoire gespielt. Mit ihrer rohen Energie und ihren dreckigen Gitarrensoli dreht diese Band die Lautstärkeregler auf Elf und nimmt sein Publikum mit auf eine stürmische Blues Rock Reise. Seit 2018 ist die "Live in Concept" CD auf dem Markt. Im Frühling 2020 erscheint das neue Studio Album!