Wolfgang Amadeus Mozart

Ouvertüre zur Oper »Le nozze di Figaro« KV 492

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 A-Dur KV 488

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 c-Moll KV 491

Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 »Prager Sinfonie«

Leif Ove Andsnes Klavier & Leitung

Mahler Chamber Orchestra

Die New York Times bezeichnet Leif Ove Andsnes als »einen Pianisten von meisterhafter Eleganz, Kraft und Einsicht«, das Wall Street Journal als »einen der begabtesten Musiker dieser Generation«. Mit seiner eindrucksvollen Technik und seinen durchdringenden Interpretationen findet der gefeierte norwegische Pianist weltweit Beifall. Seine vielleicht ambitionierteste Leistung in letzter Zeit ist »The Beethoven Journey«, ein epischer, vier Spielzeiten währender Schwerpunkt auf die Musik für Klavier und Orchester des Meisterkomponisten. Er leitete vom Klavier aus das Mahler Chamber Orchestra, dem er als »Artistic Partner« eng verbunden ist. Das 1997 gegründete Orchester versteht sich als »nomadisches Kollektiv«, das sich in Europa und weltweit zu Tourneen und Projekten trifft. Den charakteristischen Klang bestimmt eine kammermusikalische Musizierhaltung. Künstlerisch maßgeblich geprägt wurde das Orchester durch seinen Gründungsmentor Claudio Abbado. Das Fundament bildet die Vision, als selbstbestimmtes und freies Orchester tief greifende Musikerlebnisse zu schaffen.

Unter dem Motto »Mozart Momentum 1785 / 1786« widmen sich Pianist und Orchester erneut dem Schaffen eines einzigen Komponisten. In die 1780er Jahre fällt Mozarts Beginn als freischaffender Komponist in Wien. Diese Jahre sind mit einem enormen künstlerischen und finanziellen Erfolg für ihn verbunden. Die vier Werke des Konzertprogramms entstammen der Jahresklammer 1785 / 1786 und sind aufgrund ihrer meisterhaften Gestaltung der jeweiligen Gattung – Oper, Klavierkonzert, Sinfonie – Schlüsselwerke in Mozarts Œuvre.