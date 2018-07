× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Leigh Marks ist ein australischer Singer-Songwriter, der in seinen Songs einen einzigartigen Sound kreiert, welcher durch die Einflüsse von Blues, Rock und Folk entstanden ist und durch Marks´ von Gospel und Soul inspirierte Stimme komplettiert wird.

In 2018 wird Marks sein nach ihm benanntes Debüt-Album herausbringen, das stimmlich durch die Einflüsse von Blues und Folk geprägt ist.

Während Marks Gesang seine Geschichten erzählt, bringen elektronische Elemente und prägnante Percussion eine einzigartige Stimmung in die Songs, die wohl am besten elektronisch geprägter Weltmusik zuzuordnen ist. Seine Werke schrieb Marks zum Teil auf einer Akustikgitarre in den Blue Mountains, und zum Teil während seiner Reisen und Auftritte durch Deutschland.