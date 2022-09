Leila Martials „BAA BOX“

Jazzfestival Esslingen 2022

Leïla Martial Stimme, Keyboard

Pierre Tereygeol Gitarre, Stimme

Èric Perez Perkussion, Stimme, Sampler

Eine der aufregendsten und energetischsten Beiträge der aktuelle französischen Jazzszene verspricht die Sängerin Leïla Martial. Zusammen mit ihrem Trio BAA BOX präsentiert sie eine charmante und komödiantische Performance von außergewöhnlicher Spannung. Leïla Martial ist als Tochter einer Opernsängerin und eines Oboisten zwar einschlägig vorbelastet, doch die frühe formale Prägung gerät bei Martial zum lustvollen Brechen mit Konventionen. Ihr gehe es in der Musik insbesondere um das Überwinden von althergebrachter Ästhetik und um das Schaffen eines ganz eigenen Verständnisses von Schönheit. Das wird insbesondere bei den Live-Auftritten der gebürtigen Südfranzösin mit ihren kongenialen Partnern Pierre Tereygeol und Éric Perez spürbar. In rasanter Geschwindigkeit dargebrachte Wortschwalle kommen stakkatoartig auf das Publikum nieder. Einen Gegenpol findet all die performative Aktivität in Form mehrstimmigen Gesangs, dessen ethnischer Einschlag auf eine ganz andere Art zu fesseln weiß.

Bevor Leïla Martials BAA BOX das Esslinger Publikum begeistert, war das Trio schon beim SWR Jazz Meeting, den Berliner Jazztagen und bei ambitionierten Festivals wir Saalfelden und Marciac zu erleben.