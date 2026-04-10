Leipziger Blechbläserquintett emBRASSment

Die Reihe der Stiftsbasilikakonzerte Herrieden wird am Sonntag, 04. Oktober 2026 mit einem Konzert des Leipziger Blechbläserquintetts „emBRASSment“ fortgesetzt.

Unter dem Thema „Glanz und Glaube“ erklingen Werke von Purcell, Bach, Mendelssohn, Bruckner u.a. „emBRASSment“ gründete sich im Jahre 2000 und machte sich schnell einen Namen durch Auftritte bei Kongressen und Stadtfesten. Bisherige Höhepunkte waren zwei ausgedehnte Tourneen 2012 durch Finnland und Schweden. Das Repertoire umfasst Originalkompositionen für Blechbläserensemble wie Arrangements von Werken aller Epochen, von Monteverdi bis Bernstein, vom Kirchenchoral bis zum ABBA-Hit.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse.