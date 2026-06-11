Leiterwägele | Besenwirtschaft

Die Besenwirtschaft Leiterwägele am Fuße des Michaelsberges serviert regionale Gerichte, saisonale Spezialitäten und bietet eine gemütliche Atmosphäre.

Eingebettet in die idyllische Landschaft am Fuße des Michaelberges bei Cleebronn, lädt die Besenwirtschaft Leiterwägele zum Verweilen ein. Umgeben von Weinbergen besticht das Leiterwägele mit rustikalem Charme und familiärer Atmosphäre. Die saisonal wechselnde Speisekarte bietet regionale Spezialitäten, vom Spargelbesen im Frühling über Köstlichkeiten vom Smokergrill im Sommer bis hin zu Wildgerichten im Herbst und Gänsebraten im Winter.

Die Räumlichkeiten umfassen 130 Sitzplätze im Gastraum, 45 Sitzplätze im Nebenraum und eine großzügige Terrasse mit weiteren 130 Sitzplätzen. Pkw- und Busparkplätze stehen vor Ort zur Verfügung, und auch private Veranstaltungen sind auf Anfrage möglich.