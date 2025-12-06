LELÉKA ist ein international gefeiertes Berliner Folk-Jazz-Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria Leléka – bekannt für ihre charismatische Stimme und Bühnenpräsenz. Erfolgreich widmet sich LELÉKA der Neubelebung traditioneller ukrainischer Volkslieder. Dafür gab es viele Auszeichnungen und eine Nominierung beim Deutschen Jazzpreis als „Band des Jahres 2022“.

Ihr Adventskonzert „Rizdvo“ (ukrainisch für Weihnachten) ist eine Hommage an die reiche Tradition ukrainischer Weihnachtsmusik. Mit zeitgenössischen Arrangements, Interpretationen und Improvisationen haucht LELÉKA den alten Liedern neues Leben ein: eine klangvolle Botschaft von Hoffnung, Licht und Frieden. Frohe Weihnachten!

Viktoria Leléka – Stimme

Povel Widestrand – Piano

Thomas Kolarczyk – Kontrabass

Jakob Hegner – Schlagzeug