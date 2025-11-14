Lemberger meets Gospel

Konzert und Weinprobe

bis

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn

Das Ensemble der Groovin`Foxes präsentiert eine feine Mischung europäischer und amerikanischer Gospelmusik.

Darunter sind auch Songs von Komponisten, die man mit Gospelmusik zunächst nicht in Verbindung bringt, Sam Cooke, Curtis Mayfield oder den Byrds. Die Musik ist laut, lebendig, verhalten, elegant, spritzig. Genau wie die Weine von Albrecht-Kiessling, die dazu verkostet werden. Wein ist für den Gaumen wie Musik für die Ohren. Freuen sie sich auf ein ganz besonderes Konzerterlebnis.

Info

Weingut Albrecht-Kissling

https://www.facebook.com/WeingutAlbrechtKiesslingHeilbronn

