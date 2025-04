Lena Johannson liest!

Am Mittwoch, 7. Mai um 19.30 Uhr findet auf Einladung des Freundeskreises Stadtbibliothek e.V. eine Lesung mit der Bestseller-Autorin Lena Johannson in der Gmünder Stadtbibliothek statt. Sie liest aus ihrem Buch „Clara & Rilke: Eine Liebe zwischen Worten und Farben“.

Als sich der umschwärmte Dichter Rainer Maria Rilke und die junge Bildhauerin Clara Westhoff zum ersten Mal begegnen, sind sie von einander hingerissen. Es entspinnt sich zwischen den beiden eine intensive Liebe, die sich nicht nur über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch Inspiration bietet für einige der bis heute schönsten Liebesgedichte. Autorin Lena Johannson gibt spannende Einblicke in die Künstlerkolonie Worpswede und erzählt von einer besonderen Liebe.

Die Lesung wird Dank einer Kooperation mit dem Komponisten- und Produzententeam Richard Schönherz und Angelica Fleer mit Ausschnitten aus dem erfolgreichen »Rilke Projekt« kombiniert, das die Lyrik des Dichters mit den instrumental begleiteten Stimmen von Ben Becker bis Iris Berben in teils berührender, teils gewaltiger Weise akustisch umsetzt.

Lena Johannson lebt mit ihrem Ehemann an der Ostsee. Sie fasste den Entschluss, das Schreiben zum Beruf zu machen, auf diverse Reportagen folgten Sachbücher und schließlich historische Romane. In ihrem Repertoire finden sich außerdem Krimis und biografische Romane. Mit „Die Villa an der Elbchaussee“ hat sie es zum ersten Mal auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft, wo sie sich ausgesprochen wohlgefühlt hat. Inzwischen war sie dort mehrfach zu Gast.

Eintrittskarten sind ab 23. April im Vorverkauf für acht Euro in der Stadtbibliothek erhältlich oder an der Abendkasse. Für Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Mitglieder des Freundeskreises Stadtbibliothek e.V. ist der Eintritt frei. Der Einlass ist um 19.15 Uhr.