Lena freut sich so auf das große Übernachtungsfest, dass sie in den Kindergarten hüpft! Mit ihrem besten Freund Lino will sie eine spukige Gespensterbande gründen. Doch wer von den beiden darf der Boss sein?

Unsere Lesepatin Ellen Christou liest das Bilderbuch von Isabel Abedi vor.

Ab 3 Jahre

Lesepass-Inhaber bekommen einen Stempel.