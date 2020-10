Aus der einstigen Eurovison-Songcontest-Überraschung LENA ist längst eine ernstzunehmende deutsche Popsängerin geworden. Die stellt die Sängerin am 4. November (Nachholtermin für den 4. Mai*) in Stuttgart in der Liederhalle unter Beweis, wenn sie auf "More Love"-Tour ihr aktuelles Album „Only Love, L“ auf die Bühne bringt.

Oftmals werden wir uns in dieser schnelllebigen Zeit erst über unsere Gedanken und Gefühle klar, wenn wir sie aufschreiben. All das ungefiltert zu Papier bringen, was uns gerade durch den Kopf geht und unser Innerstes bewegt. Eine Art der Selbstreflexion, von der sich auch LENA MEYER-LANDRUT auf ihrem aktuellen Album leiten lässt. Nach ihrem letzten Longplayer hat sich die Sängerin eine kreative Auszeit genommen, um den medialen Lärm um ihre Person auszublenden, tief in sich hinein zu horchen und in Ruhe ihre musikalische wie auch persönliche Mitte zu finden. Ein erkenntnisreicher Selbstfindungsprozess, den LENA auf ihrem fünften Studiowerk festgehalten hat: Auf „Only Love, L“ präsentiert sich die Musikerin heute so verletzlich, aber auch so kämpferisch und selbstbewußt wie nie zuvor.

Kontinuierliche Weiterentwicklung, ständige Veränderung und der Wille, niemals stehen zu bleiben waren schon immer die Schlüsselwörter im künstlerischen Schaffen von LENA MEYER-LANDRUT. Nachdem sie ihre neu gewonnene Stärke schon mit den beiden Vorab-Outtakes „Thank You“ und „Don`t Lie To Me“ demonstriert hat, macht sie mit „Only Love, L“ den nächsten Schritt auf ihrem Pfad. Inspiriert von ihrer Signatur, die sie am Ende von Briefen oder Emails verwendet, erzählt sie auf ihrem aktuellen Album vom Hinfallen und vom Wiederaufstehen. Von Selbsterkenntnis, von Stärke. Von Selbstliebe und davon, diese Liebe auch an andere weiterzugeben. „Es geht darum, alles mit einem positiven Gedanken abzuschließen“ erklärt LENA die Philosophie hinter dem Plattentitel.