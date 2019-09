Man muss (und vor allem sollte) vielleicht nicht immer gleich „Punk“ rufen, wenn drei Musiker auf einer Bühne stehen und Gitarre, Bass und Schlagzeug spielen. Für Punk sind diese drei Kerle definitiv zu alt, die Texte viel zu ausgefuchst und vom Lebensunwillen gleichermaßen geprägt wie vom täglichen Straucheln, der Suche nach Wahrhaftigkeit, Eingeständnissen des Scheiterns und dem Wahnsinn nach wie vor nur einen Fußbreit voraus.

Vermutlich trägt vor allem das Wissen um den eigenen Wahnsinn und die Haaresbreite, die an selbigem vorbeiführt zu genau solchen Texten, die zwar an Punk und Hamburger Schule erinnern, aber weitergehende Assoziationen wecken. Lenin Riefenstahl setzt bei „Jod &Tenside“ auf den Zauber der kompromisslosen Liveaufnahme. Produzent Ralv Milberg (Die Nerven, Human Abfall) kümmerte sich um das Mastering. Sad Sir von der Band End of Green unterstützte das Stuttgarter Trio bei dieser EP. Drei Mann, sechs Songs, eine EP, viele in Textform gegossene Lebensläufe: Vielleicht ist deiner ja auch drin versteckt. Am 2. Oktober präsentieren Lenin Riefenstahl „Jod & Tenside“ im Merlin. Die Stuttgarter Band The Investigators werden den Abend mit rohem und lautem Punkrock eröffnen.

