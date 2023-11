"In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei…" (Rolf Zuckowski).

Auch für unsere kleinen backbegeisterten Gäste bieten wir einen Plätzchenkurs unter professioneller Anleitung an. In der Weihnachtsbackstube für unsere Kleinen werden verschiedene Ausstecher und Gebäcke zubereitet. All eure Werke dürft ihr natürlich auch mit nach Hause nehmen und als Vorfreude auf Weihnachten mit der Familie gemeinsam vernaschen.