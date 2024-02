Auch heute ist es immer noch so, dass Flammkuchen am besten schmecken, wenn sie direkt aus den Flammen des Ofens frisch auf den Tisch kommen.

Unser Flammkuchen-Abend am 21.03. im fideljo knüpft an diese alte Tradition an. Niemand sitzt alleine, gemeinsam essen und Raum für Kommunikation, ohne Hektik. Gerne könnt Ihr auch das ALL YOU CAN EAT-Angebot wählen und so viele Flammkuchen wie möglich essen. Von herzhaft bis süß ist für jeden etwas dabei!