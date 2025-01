Love is in the air! Genießen Sie einen Abend voller Zweisamkeit und kulinarischer Highlights.

Kulinarische Verführung am Valentinstag! Wir verwöhnen Sie mit einem exklusiven Menü, das speziell für diesen besonderen Anlass kreiert wurde. Freuen Sie sich auf erlesene Zutaten, harmonische Kompositionen und süße Versuchungen.

Im Vorfeld findet um 18 Uhr ein Gottesdienst mit dem Thema „Farben der Liebe“ in der Johanneskirche statt.