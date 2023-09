Lennart Schilgen: Verklärungsbedarf

Lennart Schilgen sieht Verklärungsbedarf. In seinem zweiten Programm dichtet und singt er gegen eine unzureichende Wirklichkeit an. Und entlarvt zwischen den Zeilen, wo die Welt und er selbst sich überall in die Tasche lügen. Möglich, dass ein paar unbequeme Wahrheiten auftauchen. Aber keine Angst: Selten war das Verlassen der gedanklichen Komfortzone so komfortabel! Es gibt Partylieder für Leute, die nicht gerne auf Partys gehen. Trennungslieder für Leute, die sich nicht gerne trennen. Und Publikumsbeteilung für Leute, die sich nicht gerne an Dingen beteiligen.

Zum Tag der Bibliotheken begrüßen die Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V. mit Lennart Schilgen auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Gast.

Eine Veranstaltung der Freunde der Stadtbibliothek e.V.