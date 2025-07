Lennart Schilgen tritt auf mit seinem inzwischen dritten abendfüllenden Programm: Abwesenheitsnotizen.

Lennart Schilgen bringt in seinen Lieder Geschichten auf die Bühne, die oft von dem handeln, was ihm nicht gelingt, wie klare Entscheidungen, Lagerfeuerromantik oder die Welt zu verbessern. Er pendelt dabei zwischen verschiedenen Stilen und Stimmungen hin und her und weicht ab von dem typischen "Typ mit Gitarre".

Samstag, 20. September 2025

Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)