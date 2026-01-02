Lennart Schilgen

Abwesenheitsnotizen

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Ständig erreichbar war gestern. Lennart Schilgen glänzt durch Abwesenheit. Wenn er nicht gerade auftritt oder Kleinkunstpreise wie den Prix Pantheon oder den Stuttgarter Besen sammelt, macht er vor allem eins: sich davon. Auf Radtour, ins Kloster, ins kommunistische Sommercamp – oder einfach in die Untiefen seiner Gedanken. Was oft abenteuerlich genug ist.

Von dort bringt er Lieder und Gedichte mit – über die Ab- und Umwege in der Welt und im eigenen Kopf. Mit Leichtigkeit, Witz und einem feinen Sinn für die dunkleren Winkel des Daseins.

Schilgen führt sicher über jeden Abgrund – getragen von seinem versierten Klavier-  und Gitarrenspiel, seiner Stimme und einem „wachen Geist, mit Herz und Humor und hinterhältigen Pointen“ (Laudatio zur „Tuttlinger Krähe“).

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
