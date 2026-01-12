Waiblinger Stadtansichten zwischen Erinnerung, Alltag und Expressionismus.

Waiblingen bekommt jungen künstlerischen Zuwachs: Mit „332 – Blick auf eine Stadt“ eröffnet das Kulturhaus Schwanen am Donnerstag, 19. Februar 2026 um 19 Uhr eine Ausstellung des 20-jährigen Waiblinger Kunststudenten Lenny Gränzer. Im ersten Obergeschoss des Hauses zeigt er Zeichnungen, die zwischen persönlicher Erinnerung, Beobachtung und spielerischer Überzeichnung changieren.

Gränzer arbeitet mit Tusche und Feder, seine Linien folgen vertrauten Wegen durch die Stadt. Entstanden sind Arbeiten, die wie ein visuelles Tagebuch wirken: Orte wie die Talaue, das Freibad oder Straßenzüge aus dem Alltag verwandeln sich in Szenen, die zugleich nostalgisch, detailreich und voller Witz sind. Flächen, Schraffuren und Schattierungen verschränken sich mit karikaturistischem Expressionismus – manchmal fast wie ein Wimmelbild, in dem sich kleine Geschichten und Figuren entdecken lassen.

Mit dieser Ausstellung rückt das Kulturhaus Schwanen bewusst junge Positionen aus der Region in den Fokus. Gränzer, derzeit im dritten Semester seines Kunststudiums an der Universität Erfurt, nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Waiblingen – und zeigt, wie Kunst im besten Sinn ein Spiegel des Aufwachsens und Erwachsenwerdens sein kann.