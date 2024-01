Komplexe Kompositionen, gleichzeitig maximaler Freiraum für Improvisation, dafür steht diese 2022 am Berliner Jazz-Institut gegründete Formation.

Bevor Lenny Rehm 2020 nach Berlin zog, hat er in seiner Jugend schon Jazz-Erfahrungen in einer Band mit Joo Kraus oder im Landesjugendjazzorchester Bayern gesammelt.

Zusammen mit dem dänischen Bassisten Morten Larsen, der in der Kopenhagener Jazzszene aktiv war, dem Hamburger Saxofonisten Finn Vidal (Landesjugendorchester HH) und Lajos Meinberg am Piano (Preisträger Im Carl Bechstein Wettbewerb) hat Rehm mit seiner Band einen unverkennbaren Sound entwickelt. Grooves aus der Hip-Hop-Hemisphäre verschmelzen mit harmonischem Material Franz Liszts, expressive Saxofon-Sounds treffen auf kollektives Powerplay: Die Musik des Quartetts speist sich aus allem, was den Vieren in ihrer musikalischen Laufbahn begegnet ist.

Das Lenny Rehm Quartett ist nominiert für den Bayrischen Jazzförderpreis 2023. Die Vier sehen sich als „Band mit Mut zu radikaler Spontaneität“, und das verspricht einen hochlebendigen und überraschungsreichen Konzertabend im Club Voltaire.