Lens_Scapes: 50 Impressions of New York

Fotoausstellung. Empire State Building, Times Square, Liberty Island, Central Park: New York. Die Millionenmetropole am Hudson River hat extrem viel zu bieten – ein visueller Hot Spot jagt den nächsten. Keine andere US-amerikanische Stadt ist so abwechslungsreich, so spannend, so pulsierend. Für das d.a.i. Tübingen Anreiz genug, 2018 eine professionell geleitete Fotoreise zum Big Apple zu organisieren. Die daraus resultierende Fotoausstellung zeigt keine touristischen Schnappschüsse, sondern Architektur und Menschen der Metropole - 50 subjektive Sichtweisen der Tübinger Reiseteilnehmer*innen auf „The City That Never Sleeps“.

Einführung: Dr. Ulrich Hägele, Visuelle Anthropologie und Medienkultur, Universität Tübingen