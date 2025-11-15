Musikalisch abwechslungsreicher Abend und harmonievolle Töne zum Genießen.

Der Herbst ohne ein Konzert der Lenz Brothers? Für ihre Fans undenkbar. In den letzten Jahren standen die beiden Berufsmusiker Martin und Uwe Lenz auch regelmäßig auf der cje-Bühne und begeisterten ihr Publikum mit ihrem umfangreichen musikalischen Repertoire und ihrer Leidenschaft für die Musik.

Neben dem zweistimmigen, perfekt aufeinander abgestimmten Gesang begeistert ihr Auftritt mit vielerlei akustischen Musikeinlagen aus Klängen von Gitarren, Bass, Mandoline, Ukulele und Mundharp. In jedem Song der verschiedenen Künstler findet sich die besondere „Lenz Brother Note“ wieder. Mit den Jahren haben die Brüder einen besonderen Schwerpunkt in ihrem Repertoire gesetzt: Simon & Garfunkel. Die Neuinterpretationen nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise von „I am a Rock“, über „Sound of Silence“ bis hin zu „Homeward Bound“.