Lenz & Lenz

Ein Muss für jeden, der die Magie handgemachter Musik und den unverwechselbaren „Sound of Silence“ in Perfektion erleben möchte.
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club junges europa cje Backnang e.V. Kirschengasse 25, 71522 Backnang
Konzerte & Live-Musik
The Sound of Simon & Garfunkel
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Ein Muss für jeden, der die Magie handgemachter Musik und den unverwechselbaren „Sound of Silence“ in Perfektion erleben möchte.
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