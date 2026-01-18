Leo de Maria

14. Sunnisheimer Klaviertage.

Eine einzigartige Mischung aus technischem Können, großer Sensibilität und tiefer Leidenschaft zeichnet das Klavierspiel von Leo de María aus. Mehr als 50 internationale Auszeichnungen bestätigen das Ausnahmetalent des 1995 in Madrid geborenen Künstlers. Bei seiner weltweiten Konzerttätigkeit tritt er in den bedeutendsten Musikzentren und Konzerthäusern auf und gibt regelmäßig Meisterkurse in Connecticut (USA), am Mozarteum Salzburg und beim Leonel Morales & Friends International Music Festival in Granada. Bei seinem Debüt bei den Sunnisheimer Klaviertagen präsentiert er virtuose und hochromantische Werke von Chopin, Schumann und Liszt. F. Chopin, Impromptu Nr. 2 op. 36 F. Chopin, 4 Mazurken op. 24 F. Chopin, Scherzo Nr. 4 op. 54 R. Schumann, Humoreske op. 20 F. Liszt, Dante-Sonate Bildnachweis/Fotograf: Marion Frégeac