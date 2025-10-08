Leo Sareike x Band vereint in ihrer Musik modernen R&B und Soul mit emotionaler Tiefe und lässt sich dabei von Künstler:innen wie Erykah Badu, Amy Winehouse, Sade und Marvin Gaye inspirieren. Gemeinsam mit ihrer siebenköpfigen Band bringt sie einen facettenreichen Sound auf die Bühne, mal dreamy und sanft, mal funky und energiegeladen. Nach ihrem flower album (2024) und mehreren Singles ist eine neue Veröffentlichung für Ende August 2025 angekündigt. Ein Konzert, das unter die Haut geht – voller Gefühl, Groove und musikalischer Hingabe.

Lino Gerhardt (dr) Rapha Okle (git) Henrik Schnaitmann (bass) Alessandro Lentini (keys) Cameron Bieri (backgr voc) Moritz Rummel (sax) Leo Sareike (lead voc)