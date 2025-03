Leo Staigle

Leo Staigles Malereien kreisen um die Frage, wie unsere Existenz durch äußere Bedingungen geformt wird. Seine Werke sind Ausdruck einer Auseinandersetzung mit dem, was uns prägt – einem ständigen Nachspüren der eigenen Handlung. Durch Farbe und Material setzt er sich mit den Grenzen auseinander, innerhalb derer menschliches Handeln stattfindet. Der 1991 in Tübingen geborene Künstler studierte von 2016 bis 2021 an der Hochschule für Gestaltung Pforzheim bei Erich Reiling und Abraham David Christian. Die Ausstellung findet in Kooperation mit KuneProjects statt.

www.leostaigle.de