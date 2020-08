Da aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Bestimmungen die Europa-Tournee der australischen Company 2 entfällt und somit auch das Filderstädter Gastspiel von "Le Coup" nicht durchgeführt werden kann, ist stattdessen die international erfolgreiche deutsche Produktion "Leo" bei ihrer ersten Tour in Deutschland zu erleben.

Von und mit: Tobias Wegner

Künstlerische Leitung: Daniel Brière

Ein Mann, eine Mütze, ein Koffer, ein Stück Kreide: Tobias Wegner erzählt die Geschichte einer Figur in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft plötzlich nicht mehr gelten. Daneben ist ein zweiter Raum, in den er projiziert wird, gespiegelt und um 90 Grad gedreht. Oben und Unten sind scheinbar aufgehoben, die Welt beginnt sich anzufühlen wie im Traum. Leo schwebt an der Wand, dreht aberwitzige Pirouetten, wirft einen Hut in die Luft, der auf ihn zurückplumpst, als wäre sein Körper das Gravitationszentrum des Universums. Doch läuft Leo wirklich in der Waagerechten oder erweckt er nur diesen Eindruck und klammert sich in Wahrheit an der Wand fest? In einem cleveren Zusammenspiel von Live-Performance und Videoprojektion werden physikalische Quantensprünge möglich: Die natürliche Wahrnehmung wird ausgehebelt und bald schon sitzen die Zuschauer am eigenen Verstand zweifelnd und mit breitem Grinsen vor den beiden Bühnenräumen.

Das wortlose Spiel mit den Gesetzen der Schwerkraft ist Körpertheater auf hohem Niveau, für das Tobias Wegner auf der renommierten Brüsseler École Supérieure des Arts du Cirque (É.S.A.C.) sein Rüstzeug bekommen hat. Seine schwerkrafttrotzenden Streiche sind eine brillante Verbindung von Show, Akrobatik, Film und Theater. Berührend, witzig und voll absurder Magie begeistert seine spektakuläre Show das Publikum weltweit, beim Edinburgh Fringe Festival ebenso wie am New Yorker Broadway.

Dauer ca. 1,5 Stunden