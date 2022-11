Eine Show jenseits der Schwerkraft: „Leo“ ist ein überraschendes, witziges, surreales und berührendes Ein-Mann-Stück, das in einem Mix aus Live-Performance und Video-Projektion clever mit der Wahrnehmung des Publikums spielt.

Nach kürzester Zeit weiß keine*r mehr, wo oben und unten ist. Was die Show so einzigartig macht, ist ihre Schlichtheit. Ein Koffer, ein Hut, eine Glühbirne und ein Stück Kreide genügen dem Artisten Tobias Wegner, um ganze Welten entstehen zu lassen – in einem verblüffenden Gesamtkunstwerk aus Akrobatik, Tanz, Illusion und Musik, inszeniert vom berühmten kanadischen Schauspieler und Regisseur Daniel Brière. „Leo“ ist Körpertheater auf höchstem Niveau, ein Abend von wortlos poetischer Erzählkraft. Viele Theaterpreise hat „Leo“ bereits gewonnen und in mehr als tausend Aufführungen ein generationenübergreifendes Publikum rund um den Globus verzaubert – ob auf dem Broadway in New York, ob in Hongkong, Montreal, Moskau, London oder Berlin. Jetzt ist Göppingen an der Reihe.