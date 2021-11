Leon hat ein Problem: Zu gerne würde er im Freibad vom Drei-Meter-Turm springen oder in der Pause mit den anderen Kindern Fußball spielen. Doch seine Schüchternheit macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Typisch für Fische, wie Leon aus dem Horoskop einer Zeitschrift weiß, die er auf dem Klo seiner Oma findet. Als im Unterricht jedoch der coole Quentin (Sternzeichen Löwe) einfach sein Schulprojekt klaut, reicht es Leon: Er will sich mehr trauen! Gemeinsam mit seinem Papa schreibt er eine Liste mit all den Dingen, die sie immer schon mal tun wollten: Leons Gitarrenlehrer Udo zum Beispiel sagen, dass er Mundgeruch hat, oder Dr. Raffzahn, dem Chef von Leons Papa und ein Pfuscher, mal die Meinung geigen. Als sich eines Nachmittags Leons Wolfzahnkette in der Zahnspange von Ida verheddert, scheint auf einmal alles ganz leicht. Aber kann aus einem Fisch so einfach ein Löwe werden?

Silke Wolfrum hat mit „Leon zeigt Zähne“ eine wunderbare und humorvolle Geschichte geschrieben über große wie kleine Ängste und darüber, wie man sie gemeinsam überwinden kann.

