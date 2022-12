Zu gerne würde Leon im Freibad vom Drei-Meter-Turm springen oder in der Pause mit den anderen Kindern Fußball spielen, aber Leon ist schüchtern. Typisch für Fische, wie Leon aus dem Horoskop einer Zeitschrift weiß. Als im Unterricht jedoch der coole Quentin (Sternzeichen Löwe) einfach sein Schulprojekt klaut, reicht es Leon: Er will sich mehr trauen! Als sich eines Nachmittags Leons Wolfzahnkette in der Zahnspange von Ida verheddert, scheint auf einmal alles ganz leicht. Aber kann aus einem Fisch so einfach ein Löwe werden? Silke Wolfrum hat mit "Leon zeigt Zähne" eine wunderbare und humorvolle Geschichte geschrieben über große wie kleine Ängste und darüber, wie man sie gemeinsam überwinden kann.