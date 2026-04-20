Leona Berlin & Band

Die Musik von Leona Berlin ist vor allem eins: kompromisslos sie selbst. Statt sich dem Mainstream anzupassen, geht sie ihren eigenen Weg – mit Neugier, musikalischer Raffinesse und viel Gefühl. Natürlich ist jedes Stück ihres bezaubernden Alternative Soul selbst geschrieben und selbst produziert — eine berauschende Mischung aus Hip Hop, Jazz und einer breiten Palette zeitgenössischer Einflüsse.

Nach gefeierten Kollaborationen mit internationalen Größen wie Snoop Dogg und Casey Benjamin und Gregory Hutchinson hat Leona Ende 2025 ihr neues Album ELEVATE veröffentlicht. Damit erweitert sie ihren Sound erneut, verbindet Introspektion und Rap mit treibenden Grooves und arbeitet unter anderem mit dem kanadisch-tamilischen Rapper SVDP zusammen.

Wer Leona live erlebt, spürt sofort, warum ihre Musik so viele Menschen bewegt: Sie ist echt, überraschend, groovig – und immer auf der Suche nach dem nächsten musikalischen Höhenflug.

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Besetzung: Leona Berlin (voc); Martin Lüdicke (keys); Francesco Beccaro (b); Magro (dr)