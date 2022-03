Leona Berlin & Magro presented by XJazz Festival

Die Sängerin und Produzentin Leona Berlin kreiert einen atmosphärisch-dichten, Hip Hop-beeinflussten Alternative R&B.

Inspiriert von ihren HeldInnen wie Alicia Keys, Erykah Badu und J Dilla kreiert sie ihren eigenen, einzigartigen Sound, der sich über bestehende Genres hinwegsetzt. „Meine größte Priorität ist, authentisch zu sein, ohne in eine Schublade passen zu müssen. Ich möchte ein Beispiel dafür geben, dass gerade in der heutigen Zeit von medialer Oberflächlichkeit Authentizität gebraucht wird und gefragt ist.“

Ihre Songs schreibt und produziert sie selbst, beeinflusst und unterstützt von ihrem engsten Team. Mit ihrem einzigartigen Stil, ihrem leidenschaftlichen, vielschichtigen Gesang und ihrer offenen Art eröffnet sie dem Hörer einen tiefen Einblick in ihre Welt.

Nachdem Leona im Jahr 2018 ihr Debüt Album ("Leona Berlin", Warner Music) veröffentlicht hat, folgten mehrere Singles, darunter "Wrong Lane" feat. Snoop Dogg und "High Life" feat. Sedric Perry. Weitere internationale Künstler, mit denen sie zusammengearbeitet hat sind u.a. Ray Angry (The Roots), Casey Benjamin und Burniss Earl Travis (Robert Glasper Experiment), Gregory Hutchinson und Karriem Riggins.

Leonas jüngste Veröffentlichung ist ihr neues Album "Change" (Nov 2021) mit den Singles "Too Good", "Who You Are" feat. Rob Araujo, "Feminine Energy" und dem Titeltrack "Change".

Bisher war Leona auf verschiedenen Bühnen und Festivals (u.a. Women of the World Festival, TEDx, Peppermint Club LA) live zu sehen, sowie als Support Act unter anderem für Al Jarreau, PJ Morton und Lisa Stansfield.