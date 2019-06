Es ist viel bekannt über die Zeit, die Leonardo am Hofe von Ludovico il Moro in Mailand verbracht hat. Doch nur wenige wissen, dass er in dieser Zeit die ganze Lombardei bereist hat. Gemeinsam werden wir uns auf Spurensuche in Pavia und Umgebung begeben.

Eine Veranstaltung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Verein „Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart“ und der Dante-Gesellschaft Stuttgart.

Vortrag in italienischer und deutscher Sprache