Leonberg im Spätmittelalter

Zeitreise mit dem "Franziskanermönch" Bruder Antonius.

Am Sonntag, 21. Juli 2019 schlüpft der Pädagoge Dr. Uwe Painke in die Rolle des Bruders Antonius.

Ein Wunder? Plötzlich stehen dem „Franziskanerbruder“ Antonius im Leonberg des Jahres 1485 Zeitreisende gegenüber, die aus einer fernen Zukunft, aus dem 21. Jahrhundert kommen.

Antonius kennt Franziskus‘ letzten Willen: „Und mag zu den Brüdern kommen wer da will, Freund oder Feind, Dieb oder Räuber, so soll er gütig aufgenommen werden.“ Daher führt er die zeitreisenden Gäste durch sein spätmittelalterliches Leonberg und erzählt aus seinem Leben als Mönch in einer bewegten Zeit; von der Zeit zwischen dem ersten Landtag bis zu den Wirren und Krisen im Württemberg des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Manchem Besucher aus dem 21. Jahrhundert mögen auch die Gedanken des mittelalterlichen Mönches unerwartet aktuell erscheinen. Lassen Sie sich in eine andere Zeit entführen und werfen Sie dabei einen augenzwinkernden, „franziskanischen“ Blick auf unsere Stadt wie sie war – und ist.