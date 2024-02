Saturday Night Jam: Nachtballsport in der Georgii-Halle – Sport und Spaß am Samstagabend. Die Jugendhilfeträger laden in die Georgii-Halle ein. Jugendliche können sich dort von 19 bis 22 Uhr mit ihren Freunden zum Fußball- oder Basketballspielen treffen. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren empfohlen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, jede und jeder kann mitmachen.