Armenien und Georgien - Ein Reisebericht

Zwischen Europa und Asien liegen Armenien und Georgien und begeistern mit ihren Kulturschätzen, die zu spannenden Erkundungen einladen. Der Legende nach ist die Arche Noah am Berg Ararat, wenige Kilometer westlich der heutigen armenischen Grenze, gestrandet. Vielfältig und facettenreich ist diese Reise, die vom Hochgebirge bis zu den Kulturschätzen zwischen Ararat und Großem Kaukasus führt. Die schneebedeckten Gipfel immer im Blick entdecken wir die antiken Tempel und frühchristlichen Klöster Armeniens ebenso wie die stolzen Wehrkirchen Georgiens. Armenien gilt als das älteste christliche Land der Welt. Neben den Zeugnissen der Geschichte spüren wir aber auch die Strömungen des Aufbruchs in die moderne Zeit in beiden Ländern.